Le previsioni del tempo confermano l’arrivo nella giornata di giovedì di una perturbazione atlantica che porterà neve, con il cedimento della pressione, che favorirà l’ingresso di aria fredda. Le proiezioni del sito 3BMeteo che riguardano il territorio lariano confermano la caduta dei fiocchi in tutta la provincia di Como, con i possibili orari.

Secondo i dati, la prima zona che dovrebbe vedere i fiocchi sarà la Val Cavargna. La precipitazione dovrebbe iniziare verso le 13 e concludersi verso le 22. Per il resto, la neve è attesa nel pomeriggio, dalle 15 in Valle Intelvi e nel Porlezzese (conclusione verso le 22). Poi dalle 16 a mezzanotte a Gravedona e nella zona di Piano Rancio-Monte San Primo (fino alle 23); dalle 17 a Menaggio (fino alle 22), a Olgiate Comasco (fino a mezzanotte) e a Mariano Comense (fino a mezzanotte). Fiocchi dalle 18 alle 22 a Fino Mornasco, Bellagio, Alzate Brianza, Cantù, Erba. A Como città stesso inizio, quindi alle 18, ma conclusione più tardi, alle 23, come pure per Lomazzo (dalle 18 alle 24). In alcuni casi potrebbe scendere neve mista a pioggia.

Una precipitazione che sarà anche nel resto della regione. Questi gli orari ipotizzati per la discesa nelle città lombarde: Milano (dalle 20 alle 21), Lecco (dalle 18 alle 22), Varese (dalle 17 a mezzanotte), Sondrio (dalle 16 a mezzanotte), Bergamo (dalle 18 alle 22), Monza (dalle 20 alle 22). Niente neve a Pavia, Brescia, Cremona, Mantova, Lodi.