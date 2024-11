Albate, Casnate e Senna Comasco. Tre farmacie prese di mira in poche ore nella notte tra lunedì e martedì. In azione, quasi certamente un’unica banda che aveva probabilmente colpito nel Comasco anche nelle scorse settimane, sempre con le stesse modalità di azione. I malviventi, almeno tre secondo le prime informazioni, agiscono in orario notturno. Spaccano la vetrina della farmacia e in pochi minuti rubano denaro e in alcuni casi anche medicinali, in particolare morfina e prodotti analoghi. La notte scorsa sono stati tre i colpi denunciati, nella farmacia di Albate, quartiere di Como e quindi, in rapida successione, a Casnate con Bernate e a Senna Comasco, in via Roma.

Nel primo caso, sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, con gli esperti della scientifica che hanno effettuato i rilievi e raccolto le tracce utili a risalire i responsabili. Per gli altri due colpi, le indagini sono affidate al nucleo investigativo dei carabinieri. Sembra quasi certo che ad agire sia stata la stessa banda, composta sembra da almeno tre malviventi.

La scorsa settimana, nel Canturino erano stati messi a segno altri due colpi con modalità analoghe. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza e altri elementi utili alle indagini per risalire ai componenti della banda.