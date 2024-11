Marco Butti ha terminato al nono posto nel Tcr World Tour, il Campionato mondiale turismo. Le ultime gare sono state disputate lo scorso fine settimana a Macao, in Estremo Oriente. Il giovane di Porlezza, alla della Honda Civic Type R TCR FL5 in questo appuntamento ha conquistato un podio, un terzo posto, nella seconda prova. Nella prima, invece, è stato costretto al ritiro per una uscita di strada causata dal suo compagno di squadra – l’argentino Esteban Guerreri – che per il suo comportamento scorretto è stato sanzionato dai commissari.

“A Macao si è chiusa la mia prima stagione iridata – dice il 19enne pilota comasco – Un 2024 di apprendistato, in cui avevo l’obiettivo di migliorarmi di gara in gara. Sicuramente ho imparato molto da ogni uscita e non sono mancate le soddisfazioni, a partire dalle corse in cui sono salito sul podio, in un contesto molto competitivo”. Marco Butti in un anno che per lui è stato sicuramente positivo, ha ottenuto tre terzi posti, sui tracciati di Vallelunga, Interlagos in Brasile e Macao.



Il campionato mondiale turismo è stato vinto dal pilota ungherese Norbert Michelisz; Marco Butti ha concluso in nona posizione con 174 punti.