Treni e disagi, un binomio che oramai non sorprende più. Anche questa mattina si sono registrati ritardi, cancellazioni e variazioni di percorso sulle linee comasche. Diverse le cause che hanno creato disagi a pendolari e viaggiatori.

Sulla linea Asso-Milano si sono verificati ritardi e modifiche al percorso dei treni a causa di un guasto all’infrastruttura di Ferrovienord nella stazione di Merone. Alcuni convogli invece sono stati cancellati per non meglio specificate “esigenze tecniche”, come riporta il sito di Trenord. Anche sulla tratta ferroviaria che collega Como-Molteno si sono verificati ritardi, in questo caso per l’attesa di “un convoglio in arrivo da Lecco”. Stessa situazione anche sulla tratta transfrontaliera Chiasso-Como-Milano-Rho: ritardi dovuti all’attesa di un convoglio in arrivo da Milano.

Come detto si tratta purtroppo soltanto dell’ennesima mattinata di disagi per i pendolari costretti a utilizzare il servizio ferroviario per raggiungere il luogo di lavoro la scuola.

Inoltre si preannuncia un weekend di disagi per il trasporto ferroviario. Il sindacato USB lavoro privato ha proclamato uno sciopero nazionale dalle 21 di sabato 23 novembre alle 20.59 di domenica 24. Coinvolti i treni di Ferrovie dello Stato. L’agitazione – si legge sul sito di Trenord – “potrà generare ripercussioni al servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza di Trenord”. Non sono previste fasce orarie di garanzia. “Sabato sera – si legge ancora sul sito – viaggeranno i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le 21 e che arrivino alla destinazione finale entro le 22. Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto”.