Incidente stradale a Erba, in località Eremo San Salvatore, questa mattina poco dopo le 9. Per causa ancora da chiarire, un mezzo da cantiere 4×4 si è ribaltato in una scarpata. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Como con una squadra di specialisti SAF, Speleo alpino fluviali, e del distaccamento di Canzo. Quattro le persone ferite, una di loro soccorsa in codice giallo, dunque con ferite di media gravità.

Oltre all’ambulanza della Croce rossa, sono intervenuti anche l’elisoccorso da Milano e i tecnici del Soccorso alpino della XIX Delegazione Lariana.