Un 20enne, un 31enne ed una 48enne, originari della provincia di Napoli, sono stati denunciati dai carabinieri della Tenenza di Mariano Comense per il reato di truffa in concorso.

Secondo quanto ricostruito, i tre avevano contatto telefonicamente un uomo di 67 anni di Cabiate, in provincia di Como, spacciandosi come operatori di una nota compagnia assicuratrice. All’uomo i tre avrebbero inviato una mail contenente un QR Code, attestandolo come strumento per il rinnovo della polizza auto. Il successivo pagamento, presunto premio assicurativo, di 181 euro, sempre secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, sarebbe confluito su un iban riconducibile ad una carta intestata al 20enne partenopeo. Sarebbero poi emerse numerose operazioni di trasferimento di denaro in favore di altre due carte prepagate, intestate agli altri due complici.