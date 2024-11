Furto di rame in un’azienda chiusa a Turate, arrestati dai carabinieri in flagranza di reato, una donna e tre uomini, tutti di nazionalità romena, di età compresa tra i 21 e i 25 anni. I militari dell’Arma, nel corso di un servizio di controllo, in via Isonzo hanno notato un taglio sulla recinzione metallica dell’area industriale “La Murrina”. I carabinieri hanno controllato e hanno trovato la donna che faceva da “palo” e i tre uomini che tagliavano cavi di rame elettrici di diverse sezioni. I quattro hanno cercato di scappare ma sono stati raggiunti e bloccati dai militari. I malviventi avevano rubato 6 barre di ottone della lunghezza di tre metri ciascuna, due casse contenenti particolari in ottone torniti e 3 cavi elettrici con anima in rame.

Sono stati recuperati e sequestrati arnesi da scasso e un’autovettura Audi A5 con targa tedesca, al cui interno sono stati trovati i documenti d’identità dei fermati.

Sono in corso ulteriori indagini per definire se i quattro siano implicati in altri furti commessi nella zona.