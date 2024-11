Vignetta per le autostrade svizzere 2025. Dal 1° dicembre sarà possibile acquistare al costo di 40 franchi sia il contrassegno adesivo – sia per la seconda volta – quello in formato elettronico.

Il bollino 2025 è di colore arancione. La validità del contrassegno ha inizio con il relativo acquisto e quindi dal 1° dicembre dell’anno precedente al 31 gennaio dell’anno successivo. Nel 2024 gli acquirenti hanno potuto scegliere per la prima volta se acquistare il contrassegno adesivo tradizionale o quello elettronico. Un terzo degli acquirenti su dieci ha optato per la versione digitale. I dati dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) dimostrano che la nuova opzione si è rivelata apprezzata: degli 11 milioni di contrassegni venduti, quasi il 40% è stato in versione digitale.

La maggior parte dei contrassegni elettronici è stata venduta in Svizzera con circa 2,35 milioni di contrassegni digitali venduti. Il restante 38% è stato acquistato da persone con veicoli immatricolati all’estero. La domanda è stata più elevata in Germania (16,4%), seguita da Francia (8,7%) e Italia (3,5%), Paesi Bassi (1,8%) e Belgio (1,7%).

La vignetta può essere acquistata ai valichi di frontiera e, in Italia, negli uffici dell’Aci, sempre al prezzo di 40 franchi. Il tagliando digitale può invece essere acquistato sul sito www.e-vignette.ch tramite il portale “Via” dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.