6° Lago di Como Ecogreen: conclusa con le premiazioni a Como presso la struttura Driver, la doppia competizione sportiva organizzata dall’Automobile Club Como con auto elettriche, ibride e bifuel, con validità di Campionato Italiano Energie Alternative.

Il Trofeo Green Endurance – Green Challenge Cup: gara di economy run, ovvero una competizione nella quale il vincitore è colui che consuma meno ed è stato regolare nelle prove, vinta dall’equipaggio composto da Nicola Ventura e Monica Porta con una Renault Clio, a doppia alimentazione ibrida e metano che, per percorrere un percorso in 2 tappe di circa 200 km, ha speso 9,33 euro.

Secondo posto per l’equipaggio composto da Matteo Rigamonti e Alessandro Boschiroli con una Skoda ENYAQ, full electric, con spesa per il percorso di gara di € 25,73.

Infine il terzo gradino del podio è stato conquistato dall’equipaggio composto da Cajani Andrea e Pitacco Valentina con una Megane E-TEC, full electric con spesa complessiva di € 29,11.

Il Trofeo Green Hill Climb: sono state svolte 2 gare, ciascuna con 2 manche, su salita nel territorio del Comune di Albavilla (CO) su un percorso stradale di circa 3,3 km verso l’Alpe del Vicerè. La Gara 1 è stata vinta da Nicola Ventura su Renault Clio e-tech hybrid. Al secondo posto si è classificato Rigamonti Matteo. Terzo classificato Andrea Cajani.

La Gara 2 è stata vinta da Rigamonti Matteo su Skoda ENYAQ 80x. Secondo classificato è Nicola Ventura . La terza piazza è invece andata a Francesco Nessi su Lexus UX, alla sua prima esperienza.



Grande soddisfazione è stata espressa da ACI Como per queste competizioni, organizzate in accordo con ACI Sport, riservate alle vetture ecologiche e che hanno come obiettivo, come da standard europei, quello di promuovere, anche in ambito sportivo, il territorio comasco e la mobilità sostenibile per città sempre più smart e con meno emissioni.