Piazze pronte a diventare salotti accoglienti, eventi gratuiti per grandi e piccoli, musica per le vie del centro e un calendario dell’avvento tutto da scoprire, giorno dopo giorno. Ecco, in sintesi, il Natale in città. Presentato – nei giorni scorsi – in Comune il calendario di “Como… che incanto!” che tra appuntamenti consolidati e novità parte in questo weekend.

Tra i primi appuntamenti a partire oggi la giostra dei cavallini in uno spazio diverso dal solito: Largo Miglio a due passi da Porta Torre, l’apertura il mercatino in piazza Perretta (le tre bancarelle solidali saranno invece in piazza Grimoldi), e si potrà iniziare a pattinare alla pista del ghiaccio in piazza Cavour.

Dal 30 novembre poi torneranno le proiezioni artistiche che illumineranno dei principali edifici simbolo della città. Ma dal primo dicembre si entrerà nel cuore degli eventi con l’accensione alle 18 dell’albero in piazza Duomo accompagnata dalla musica dei Sulutumana.

Leggi qui l’intero programma.