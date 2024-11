“E’ una squadra molto forte, dobbiamo cercare di recuperare punti”. Mister Cesc Fabregas, allenatore del Como, in poche parole inquadra la partita contro la Fiorentina di domani al Sinigaglia – formazioni in campo alle 15 -. In riva al Lario sta per arrivare una squadra lanciatissima reduce da sei successi consecutivi, seconda in classifica guidata da un tecnico, Raffaele Palladino, che ha le idee chiare. “E’ un mister giovane che sta facendo molto bene” ha detto ancora Fabregas.

Il Como arriva a questa sfida casalinga con una serie di infortuni che pesano. Nell’ultimo turno i lariani hanno pareggiato 1-1 in trasferta con il Genoa, raggiunti al 92’. Servono più attenzione e concentrazione su questo si è lavorato durante la pausa del campionato per gli impegni delle nazionali. Sulla Fiorentina Fabregas ha anche spiegato di più. Alla vigilia della gara ha fatto un confronto sulle condizioni delle due squadre: “E’ come se loro fossero alle Maldive con un drink in mano e noi con la nevicata in casa costretti a spalare”.