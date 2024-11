Dopo i lavori e i disservizi legati al trasloco è stata inaugurata la nuova sede della Motorizzazione Civile di Como e Lecco dopo l’intervento di rifunzionalizzazione dell’ex aula bunker realizzato dell’Agenzia del Demanio. L’edificio sarà utilizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che avrà a disposizione nuove piste di prova per i veicoli leggeri e i motocicli, uffici per i dipendenti, un’aula esami, archivi, una sala ristoro e una sala riunioni. All’evento delle scorse ore ha partecipato, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini (in videocollegamento), oltre ai vertici dell’agenzia del Demanio e della Motorizzazione.

Per convertire l’edificio al nuovo utilizzo sono stati investiti 6 milioni di euro. I lavori sono stati eseguiti secondo i più alti standard di sostenibilità energetica e ambientale per restituire alla collettività un edificio a basso impatto grazie a sistemi di gestione degli impianti a bassa emissione di CO 2 , l’utilizzo di energia primaria da fonti rinnovabili, con conseguente incremento della classe energetica.

L’aula bunker era stata realizzata nel 1985 per lo svolgimento di processi penali e, negli ultimi anni, era stata utilizzata come deposito del Tribunale di Como. Qualche anno fa, l’edificio è stato riconsegnato allo Stato e l’Agenzia del Demanio, nell’ambito della propria missione istituzionale di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico, ha individuato la nuova destinazione dell’immobile per rispondere alle necessità della Pubblica Amministrazione del territorio comasco. Si è dunque riqualificato un bene che era stato costruito per ospitare i maxi processi ma di fatto mai utilizzata.