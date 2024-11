In città per turismo ma dalla registrazione al B&B è scattato l’allarme, era ricercata e doveva scontare 6 mesi di carcere. La polizia, all’alba di ieri, ha arrestato eseguendo un provvedimento emesso dal Tribunale di Padova nel 2022, una 33enne rumena, con svariati precedenti penali per reati contro il patrimonio, mentre soggiornava con il fidanzato in un B&B di Como. La donna era ricercata per una serie di furti commessi in provincia di Padova nel 2022, ma mai rintracciata sebbene la sua residenza fosse stabilita a Vasto (provincia di Chieti). Agli agenti, la coppia ha detto di essere in città per semplice turismo. Alla 33enne è stato notificato il provvedimento di cattura ed è stata accompagnata in carcere per scontare i 6 mesi di condanna che le erano stati inflitti.