Non solo l’iniziativa “Dai un calcio ai virus” realizzata in collaborazione con l’Asst Lariana, il Como Calcio ha stretto una nuova importante partnership con la Polizia di Stato contro la violenza sulle donne. Nell’ambito delle iniziative programmate per la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, e a sostegno della campagna “Questo non è Amore”, Como e Polizia di Stato hanno programmato per domenica 24 novembre un evento di sensibilizzazione all’interno dello stadio Sinigaglia, in occasione della partita tra azzurri e Fiorentina.

Pe l’occasione le immagini della campagna permanente “Questo non è Amore” verranno proiettate sul maxi schermo dell’impianto sportivo, tramite “slot” casuali che compaiono sui pannelli led scorrevoli posizionati a bordo campo. Inoltre, sarà esposto un grande banner nel settore distinti. Fuori e dentro lo stadio saranno distribuite anche delle locandine con un QrCode che riconduce alla pagina della campagna contro la violenza sulle donne sul sito della Polizia di Stato.

Sempre domenica, come annunciato, è prevista l’altra iniziativa sostenuta dal Como e promossa dall’Asst Lariana: “Dai un calcio ai virus”. Dalle 9.30 alle 12.30 in viale Puecher 6, negli spazi della Società Canottieri Lario, verrà somministrato gratuitamente il vaccino contro l’influenza. Inoltre, per chi lo volesse, sarà possibile la co-somministrazione del vaccino anti Covid.

Medici e infermieri, infine, daranno anche la possibilità per i nati tra il 1952 e il 1959 di sottoporsi al vaccino anti pneumococco e a quello anti Herpes Zoster.