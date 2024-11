“I gettonisti sono la vergogna della sanità pubblica”. Non ha usato giri di parole l’assessore al Welfare della Lombardia Guido Bertolaso di nuovo all’attacco dei professionisti che lavorano a gettone, ossia quei medici e quegli infermieri che prestano la propria opera tramite cooperative contrattualizzate dalle strutture sanitarie pubbliche e vengono remunerati in proporzione alle singole presenze per la copertura dei servizi sanitari. Figure rese necessarie dalla carenza di professionisti e dalle lunghe liste di attesa.

Sulla delicata questione è intervenuto anche Stefano Magnone, segretario regionale ANAAO-ASSOMED Lombardia, l’associazione che rappresenta la dirigenza medica e sanitaria.