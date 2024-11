Incidente a Carate Urio sulla Vecchia Regina, paura per una famiglia con due bambini. La richiesta di aiuto è scattata attorno poco prima delle 15 per un’auto ribaltata. Ancora da ricostruire la dinamica ma sembra che la vettura abbia fatto tutto da sola. Per i soccorsi sono arrivate due ambulanze, un’automedica e i vigili del fuoco.



Nel ribaltamento l’auto ha urtato diversi veicoli parcheggiati terminando la corsa contro il cancello di un’abitazione che, divelto dal binario, è finito a sua volta contro un’altra auto in sosta. Colpiti anche i tubi del gas da cui è scaturita una perdita poi messa in sicurezza dai pompieri in attesa dell’azienda del gas.



Fortunatamente nel rocambolesco incidente la famiglia a bordo ha riportato ferite non gravi. Sull’auto erano presenti due adulti (una donna di 29 anni e un uomo di 37), una bambina di 7 anni e un bambino di 3, tutti trasportati all’ospedale Sant’Anna, in codice giallo e verde, per gli accertamenti del caso.

Per consentire le operazioni di soccorso la strada è stata chiusa al traffico da Como verso Laglio e viceversa. Sulla Vecchia Regina sono intervenuti per i rilievi i carabinieri.