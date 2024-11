Niente da fare, il Como esce sconfitto dal Sinigaglia contro una Fiorentina che conquista la settima vittoria consecutiva. La formazione di Raffaele Palladino con un gol per tempo chiude la pratica e i lariani incassano un altro ko. Finisce 0-2 sul terreno di casa.

Una fase dell’incontro tra Como e Fiorentina (foto Roberto Colombo)

Come si è visto spesso in questa stagione, gli ospiti sono andati in vantaggio con il gol di Adli che supera facilmente Audero, al 20esimo, dopo che i padroni di casa avevano avuto un paio di opportunità non sfruttate con Cutrone e Fadera. Portiere del Como nella circostanza non incolpevole.



La squadra di Cesc Fabregas è apparsa con le idee confuse, ha provato a portarsi avanti ma in maniera disordinata, fino alla rete del 2-0 di Moise Kean al 69esimo che ha chiuso il match.



Anche i cambi del Como si sono rivelati poco efficaci.

Da segnalare nel finale l’azzurro Dossena che ha colpito un avversario dopo il 90 ed è stato espulso. Non ci sarà nella delicata gara di sabato prossimo con il Monza. Una partita, quella in programma sabato 30 novembre alle 15 ancora al SInigaglia, tra due squadre che occupano la parte bassa della classifica. Il Como è fermo a 10 punti, il Monza a 9.

