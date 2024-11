Tre interventi del 118 nella notte, a poca distanza, per tre 21enni in stato di ebbrezza. Il primo, in ordine di tempo, risale alle 2.46 a Erba in via Milano per un ragazzo soccorso e portato all’ospedale di Erba in codice giallo, quindi media gravità. I soccorritori sono poi tornati nella stessa via un’ora dopo per un coetaneo portato nello stesso presidio con un quadro di lieve criticità.

Nel mezzo ambulanza anche sulla Statale dei Giovi a Fino Mornasco, anche in questo caso il quadro clinico non appare complesso. Il giovane è stato accompagnato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia per le cure del caso.

Al Sant’Anna è stata accompagnata anche una donna di 47 anni che sarebbe stata aggredita poco dopo l’una di notte in piazza San Rocco a Como. Ferite lievi, è arriva in pronto soccorso in codice verde ma sull’episodio, ancora tutto da chiarire, indaga la polizia.