Giornata di sciopero dei treni e inevitabili disagi. Dalle ore 21 di ieri, 23 novembre, alle ore 20.59 di oggi, 24 novembre, il servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza di Trenord e il servizio Aeroportuale potrebbero subire variazioni e cancellazioni. E’ quanto si legge nell’avviso di Trenord. Trattandosi di una giornata festiva non sono state definite fasce di garanzia, normalmente previste, invece, nei giorni feriali.

Più in generale ad Incrociare le braccia il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Lo sciopero riguarda anche i convogli Italo. Sul sito di Trenitalia sono elencati i treni a lunga percorrenza garantiti così come sul sito di Italo è possibile trovare le informazioni sulle tratte garantite.

Inevitabile qualche disagio nei collegamenti da e per Milano. In particolare per l’alta velocità ma anche sulle linee regionali. Lo stop nel giorno festivo, con flussi decisamente inferiori al resto della settimana, sembra aver contenuto le difficoltà.

Lo sciopero arriva al termine di un’altra settimana da incubo per i pendolari comaschi. Ne parlavamo qui.