Mobilitazione nel pomeriggio di oggi a Bellagio per un uomo di 77 anni in acqua nel lago. Dalle prime informazioni, sembra che l’uomo sia finito in acqua, nella zona del lungolago.

Da chiarire la dinamica dell’incidente. Non è esclusa l’ipotesi di un gesto volontario. Subito sono scattate le operazioni di soccorso. Il personale di un battello della Navigazione sarebbe subito intervenuto lanciando un salvagente all’uomo, poi recuperato anche con l’intervento della guardia costiera e affidato alle cure del 118.