Ancora caos nel carcere Bassone di Como. Dopo il grave incendio doloso divampato in una cella lo scorso 11 novembre, causando gravi ustioni a un detenuto 19enne, intorno alle 22 di sabato 23 novembre tre detenuti del Bassone sono stati soccorsi e ricoverati all’ospedale Sant’Anna per un’intossicazione da fumo come conseguenza di un incendio appiccato all’interno della loro cella. Due di loro sono stati successivamente dimessi, mentre un terzo risulta tuttora ricoverato.

Immediato l’intervento degli agenti della polizia penitenziaria, impegnati a spegnere le fiamme ed evacuare una quarantina di detenuti ospiti della stessa sezione. Sul posto anche i vigili del fuoco e diversi mezzi di soccorso del 118. Ad allarme rientrato, i detenuti sono stati ricondotti all’interno delle loro celle.

Oltre all’incendio dello scorso 11 novembre, appiccato in una cella del medesimo istituto, un altro analogo episodio risale alla sera dello scorso 31 luglio, quando a essere rimasti intossicati erano tre detenuti e due agenti della penitenziaria.