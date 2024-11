Un post molto sentito e non un omaggio di maniera, come ha egli stesso specificato. Davide Van de Sfroos dopo il trionfale concerto di sabato sera al Forum di Assago ha voluto ringraziare i fan sulle sue pagine social. “Il mio grazie va a tutte quelle persone che erano sotto il nostro palco al Forum di Assago. La non è una semplice reazione istintiva o dettata dall’educazione – ha specificato l’artista comasco – Non è semplicemente un qualcosa che si fa perché va fatto; il mio grazie ha radici molto profonde e meditate. Penso a tutte quelle facce, quelle teste, tutte quelle ombre che ho visto. Tutte quelle presenze di persone che, a ben vedere, hanno scavalcato la pigrizia. Hanno speso soldi, del tempo, hanno percorso chilometri per arrivare al Forum. Hanno dovuto trovare un luogo dove mangiare e magari anche per dormire e non è una cosa da poco. Vuol dire che hanno voluto arrivare fortemente fino a lì per ascoltare la nostra musica. Quindi a tutto va il mio grazie. È un grazie profondo”.