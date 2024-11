Gestore e personale cercansi per rispondere alle esigenze del territorio del Medio Lario sul fronte dei servizi sanitari. Obiettivo è potenziare l’offerta in un’area non certo agevole.

Un’indagine conoscitiva del mercato per ricercare un operatore che in collaborazione con Asst Lariana sviluppi e potenzi la rete territoriale e la presa in carico del paziente cronico. Questo il senso della manifestazione d’interesse pubblicata dall’azienda socio sanitaria.

Di fatto si sonda il terreno per cercare un operatore anche privato che, in collaborazione con Asst, sviluppi la gestione delle Case di Comunità di Centro Valle Intelvi (la fine dei lavori di manutenzione dell’immobile è prevista per la fine dell’anno) e di Porlezza (in questo caso la fine del cantiere è prevista per la fine di marzo 2025), compresi gli infermieri di Famiglia e di Comunità, la telemedicina, le cure domiciliari e l’unità mobile (un camper) che girerà su tutto il territorio del Distretto, consentendo un accesso immediato a servizi quali prelievi, visite specialistiche, assistenza infermieristica, diagnostica di base, campagne di screening e di prevenzione.

Il governo centralizzato dell’offerta territoriale rimane in capo ad Asst Lariana attraverso la Casa di Comunità a Menaggio, la Centrale Operativa Territoriale, l’Ospedale di Comunità (attivo nell’Erba Renaldi con 15 posti letto, che diventeranno 20 nel corso del prossimo anno), i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, i medici della Continuità Assistenziale. L’implementazione della progettualità per la rete territoriale non avrà – viene precisato – alcun impatto sull’attività dell’ospedale di Menaggio, che resta presidio per acuti.

Territorio in cui il 24% della popolazione è over 65

Il Distretto del Medio Lario ha una popolazione di circa 37mila abitanti, di cui 15mila con almeno una patologia cronica, numeri più alti rispetto ad altri territori e legati all’elevata percentuale di anziani residenti (il 24% della popolazione ha più di 65anni). Per la presa in carico dei pazienti cronici – quindi per intercettare precocemente il bisogno di cura non urgente ridurre gli accessi inappropriati in Pronto Soccorso e i ricoveri, soprattutto quelli ripetuti – Asst Lariana si è, qundi, mossa per potenziare l’attività ambulatoriale nella Casa di Comunità a Menaggio, le visite a domicilio degli infermieri di Famiglia e di Comunità e per rendere operativa tutti i giorni, sabato e domenica compresi, e h. 24, la Centrale operativa territoriale – struttura che svolge una funzione di coordinamento della presa in carico del paziente e di raccordo tra servizi e professionisti; ne è prevista una per ogni Distretto e nel Medio Lario ha sede nella Casa di Comunità a Menaggio.

I concorsi per assumere personale

Per quanto riguarda, infine, i concorsi banditi da Asst Lariana per il Medio Lario, quello per gli infermieri (24 i posti messi a bando) si è chiuso nei giorni scorsi con una graduatoria di 6 professionisti. Numeri non incoraggianti. A seguire tra dicembre e febbraio ci saranno altri concorsi per una serie di altri di specialisti.