Nascondeva le dosi di droga sulla sua macchina, poi si spostava in macchina nell’Erbese e raggiungeva i clienti per consegnare la droga nel punto preferito dagli acquirenti. Il sospetto spacciatore, un 36enne marocchino irregolare in Italia e senza fissa dimora, è stato arrestato dalla polizia nel pomeriggio di ieri.

Gli agenti della squadra mobile della questura di Como hanno notato i movimenti sospetti dell’uomo durante i servizi di contrasto e prevenzione dello spaccio di droga. Il 36enne aveva come zona di riferimento l’Erbese.

Gli investigatori hanno iniziato a controllare l’immigrato, che frequentava anche le zone boschive note per le attività di vendita di droga, monitorando gli spostamenti che faceva con la sua auto. I poliziotti hanno documentato le attività del marocchino, che raggiungeva con la macchina i clienti, ai quali consegnava le dosi di droga già preparate in precedenza.

Ieri pomeriggio l’intervento della polizia. Gli agenti hanno controllato il sospetto pusher, che è stato arrestato in flagranza di reato. Gli investigatori hanno infatti scoperto e sequestrato 7 grammi di cocaina suddivisa in dieci dosi, denaro contante per oltre 300 euro e il telefono dello spacciatore, utilizzato per tenere i contatti con i clienti.

Il 36enne è stato portato in questura. Gli accertamenti hanno fatto emergere precedenti accuse per reati legati allo spaccio di droga. Al termine delle verifiche l’arresto. Identificati e sanzionati anche i clienti presenti al momento dell’operazione della polizia.