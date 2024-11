Sabato prossimo, 30 novembre, è in programma una visita guidata in dialetto della basilica di Sant’Abbondio e della vicina chiesa dei Santi Cosma e Damiano. Appuntamento fissato per le ore 10, con costo per gli adulti di 15 euro e per i giovani dai 6 ai 14 anni di 5 euro.

L’itinerario – con gli esponenti della Famiglia Comasca – avrà inizio dalla basilica, uno dei capolavori del romanico europeo. Edificata a partire dal V secolo d.C., Cattedrale nel IX, ricostruita nell’XI, quando divenne sede di una comunità benedettina cluniacense, conserva l’abside affrescata in stile gotico nel 1341. Seguirà la visita alla chiesa dei Santi Cosma e Damiano, aperta straordinariamente: un edificio romanico, nei pressi di una struttura paleocristiana, che conserva al suo interno un prezioso affresco trecentesco e un ciclo del primo Cinquecento.

Prenotazione obbligatoria. Informazioni all’indirizzo di posta elettronica info@slowlakecomo.com.