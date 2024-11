Soccorso in stato confusionale alla stazione di Cadorago, probabilmente dopo aver assunto sostanza stupefacenti e portato al Sant’Anna, un 37enne marocchino irregolare in Italia ha insultato e poi aggredito con calci e pugni il medico e l’infermiere del pronto soccorso che lo avevano preso in carico. Sono intervenuti gli agenti del posto fisso di polizia dell’ospedale e una volante in supporto.

Il 37enne è stato bloccato e portato in questura e arrestato pe lesioni. E’ emerso che a suo carico c’era già un ordine di carcerazione del tribunale di Torino per una pena residua di 1 anno e tre mesi per una condanna per atti persecutori.

E’ stato portato al Bassone. Il medico e l’infermiere hanno una prognosi di 10 e 4 giorni.