Un camion si è schiantato contro il ponte del Passo, a Sorico. Il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo pesante per cause ancora da chiarire ma non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. L’uomo, 30 anni è rimasto incastrato nel mezzo. Nell’impatto avrebbe riportato ferite e traumi ma, dalle prime informazioni non avrebbe perso i sensi e non sarebbe fortunatamente in gravi condizioni.

Il ponte del Passo, sul fiume Mera, è la punta settentrionale del Lario e l’unico collegamento tra i due rami del Lago di Como. Al momento il traffico è inevitabilmente interrotto, con pesanti ripercussioni sulla viabilità

A Sorico sono al lavoro le squadre dei vigili del fuoco di Morbegno, con la gru del comando di Sondrio e le squadre di Dongo. I pompieri sono intervenuti anche con le imbarcazioni per posizionare in acqua galleggianti e disgreganti chimici per il contenimento dei fluidi persi dal camion nell’impatto. In fase di valutazione i danni al ponte.