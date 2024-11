Jean Luca Sacchi è l’arbitro designato per la sfida di campionato fra Como e Monza. La gara si disputa sabato alle 15 allo stadio Sinigaglia. Sacchi, classe 1984, è reduce da una trasferta a Cipro. Sabato scorso ha diretto la sfida Omonia Nicosia-Apollon Limassol, terminata 3-1. L’ultima sua direzione con gli azzurri risale alla stagione 2021-2022 in serie B. Sacchi fischiò in Como-Cosenza, terminata 2-0 per i calabresi. Era il 21 settembre 2021.