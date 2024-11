Drappi ufficiali e foto storiche del Palio del Baradello in mostra al centro civico di Tavernola. L’esposizione comprende anche i costumi legati a questo evento. L’inaugurazione è prevista sabato 30 novembre alle 14.30. L’apertura, in via Polano 63, sarà fino all’8 dicembre, tutti i pomeriggi dalle 14.30 alle 18.30.