Ponte del Passo riaperto alle auto ma non ai mezzi pesanti. Nella giornata di ieri l’incidete. Un camion si è schiantato contro il ponte del Passo, a Sorico. Il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo pesante per cause ancora da chiarire. L’uomo, 30 anni è rimasto incastrato nel mezzo. Nell’impatto avrebbe riportato ferite e traumi ma non sarebbe fortunatamente in gravi condizioni.

Anas comunica che dalle “verifiche strutturali, il ponte non può sopportare i normali carichi veicolari, fino a quando non saranno eseguiti i lavori di ripristino delle strutture danneggiate”. In attesa dunque di ulteriori verifiche tecniche sulla struttura, “l’intera tratta stradale è percorribile a senso unico alternato, ad esclusione dei veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate”.

Intanto proseguono le attività da parre della della Provincia di Como per le operazioni di contenimento dei fluidi dispersi dal camion coinvolto nell’incidente avvenuto ieri. L’intervento, per contenere l’inquinamento del sottostante fiume Mera, prevede l’impiego di un natante dotato di un sistema di spruzzatori specificamente progettato per dissolvere gli idrocarburi su un’ampia superficie, assicurando un’efficace bonifica ambientale.

E in serata è arrivata un’ulteriore precisazione attraverso un’ordinanza di Anas. Il senso unico alternato sul Ponte del Passo partirà alle 5,30 di domani e interesserà tutti i veicoli. Mentre il divieto di transito interesserà – sempre a partire dalle 5.30 – tutti i veicoli con massa superiore alle 7,5 tonnellate. Sono esclusi dalle limitazioni gli autobus del servizio pubblico di linea con massa complessiva inferiore a 20 tonnellate.