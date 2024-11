Anche per le prime quattro domeniche di dicembre 2024 il Traghetto di Leonardo da Vinci di Imbersago, in provincia di Lecco, sarà in funzione per trasportare passanti e visitatori da una sponda all’altra del fiume Adda. Nello specifico, la Pro Loco terrà aperto il traghetto il 1°, 8, 15 e 22 dicembre, dalle ore 9.30 alle 12 e dalle ore 14.30 alle 17.

Di fatto la meta di una gita in relax – non lontano dal Comasco – viaggio nella storia. Questo mezzo fu infatti per anni importante collegamento fra il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia. Fu ideato da Leonardo Da Vinci durante il suo soggiorno a Vaprio d’Adda tra 1506 e 1507.