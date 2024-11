Disservizi con i pagamenti elettronici da oltre 24 ore, bancomat e Pos in tilt: numerose le segnalazioni da Nord a Sud Italia. La causa, secondo quanto riportato dall’azienda francese Worldline – leader globale nella gestione dei pagamenti – risiede in una generica interruzione della sua rete in Italia. I disservizi sono riconducibili a danni a una infrastruttura fisica registrate da un fornitore tecnologico.

I disagi, che si erano interrotti nella serata di ieri, sono ripresi questa mattina. Secondo Worldline, i lavori di installazione delle tubature del gas da parte delle autorità locali hanno danneggiato gravemente i cavi e la rete del loro fornitore. In una nota ufficiale, l’azienda fa sapere che “sta lavorando senza sosta per identificare potenziali soluzioni alternative per riattivare i servizi, in attesa del ripristino dell’infrastruttura fisica”.

Diversi gli istituti bancari coinvolti, tra cui BPER Banca e Banco BPM. La Banca d’Italia, intanto, “sta monitorando le difficoltà operative che stanno causando disagi a cittadini e imprese”. Nexi, inoltre, informa in una nota che i tempi di risoluzione sono al momento incerti.