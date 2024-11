Buone notizie, sul fronte degli infortuni da Mozzate, base degli allenamenti del Como. In vista della gara di domani con il Monza – che si gioca alle 15 allo stadio Sinigaglia – mister Cesc Fabregas ha annunciato il rientro di tre giocatori, Kempf, Strefezza e Gabrielloni. Valutazione last minute per Van del Brempt, mentre non ci saranno sicuramente Mazzitelli, che potrebbe tornare a Venezia l’8 dicembre, e Sergi Roberto, che salterà Monza e Venezia e sarà disponibile contro la Roma. Assente il difensore Dossena, squalificato per un turno dopo l’espulsione rimediata nel finale del match contro la Fiorentina.

Una gara molto delicata quella contro il Monza di Alessandro Nesta, una sfida con due campioni del mondo in panchina. “È un derby molto sentito, una gara di grande importanza – ha sottolineato Fabregas – Per tante ragioni il nostro obiettivo non può essere che quello di uscire dal campo con i tre punti. Dobbiamo pensare solo a questo ed entrare in campo con forza ed energia, tutti insieme, per puntare alla vittoria”.