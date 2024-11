Nuovo aggiornamento dopo il ritrovamento del corpo senza vita di una 65enne cittadina italiana avvenuto lo scorso 26 novembre in un’abitazione di via Campo Sportivo a Morbio Inferiore, in Canton Ticino. Il Ministero pubblico ha comunicato che il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha convalidato la misura restrittiva della libertà nei confronti di un 68enne cittadino italiano, cognato della donna, domiciliato nel Mendrisiotto. L’ipotesi di reato nei confronti dell’uomo è di assassinio, subordinatamente omicidio intenzionale. L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis.