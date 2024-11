Il bene vita e la tutela del nascituro, prospettive etiche e politiche in una società laica. È questo l’evento organizzato a Como che si rivela un’occasione di riflessione su politiche a sostegno della natalità, della famiglia e della tutela della vita, dal concepimento alla morte naturale, evidenziando l’importanza di valori essenziali per il benessere della comunità, anche alla luce delle recenti chiusure di asili e scuole nel territorio, aspetti imprescindibili per Fratelli d’Italia.

Presente per l’occasione anche il sottosegretario Alessio Butti, che sottolinea: “L’Europa e tutto il mondo occidentale sta andando incontro a un calo demografico evidente. Riteniamo sia indispensabile incentivare le politiche di assistenza alle donne che desiderano avere un bimbo”.