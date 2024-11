Meglio evitare brutte sorprese durante le festività natalizie. La Polizia cantonale ticinese ha diffuso una serie di indicazioni per i cittadini in questa fase di elevato affollamento nelle città. Consigli utili che ovviamente è meglio seguire ovunque.

La Polizia cantonale, in collaborazione con le Polizie comunali, la Polizia dei trasporti e l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, promuove anche quest’anno, dal 1 al 24 dicembre, l’operazione Prevena. Da oltre 17 anni, l’iniziativa di prevenzione ha l’obiettivo di aumentare la sicurezza della popolazione in questo particolare momento dell’anno.

Automobili

– Parcheggiate in luoghi sicuri e illuminati, preferendo parcheggi sorvegliati soprattutto di

notte.

– Non lasciate mai le chiavi all’interno del veicolo, nemmeno quando è nel vostro garage.

– Assicuratevi che tutte le portiere e il baule siano chiusi a chiave.

– Chiudete sempre finestrini e tettucci apribili.

– Rimuovete oggetti di valore e documenti dall’auto prima di allontanarvi.

– Prima di lasciare l’automobile, controllate che sia effettivamente chiusa.

Borse, borsette, portamonete e borsellini:

– Non lasciate borse, borsette, portamonete e portafogli incustoditi.

– Portate le borse a tracolla sul davanti e tenetele sempre ben chiuse soprattutto in luoghi

affollati.

– Evitate di aprire borse e portafogli davanti a sconosciuti, mostrando oggetti di valore.

– Riponete portamonete e portafogli nelle tasche interne della giacca o all’interno della

borsa.