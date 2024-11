Tra Sorico e Gera Lario. Sul Ponte del Passo il transito resta a senso unico alternato gestito da semafori, per tutti i veicoli fino a 7,5 tonnellate. Sono esclusi dalle limitazioni gli autobus del servizio pubblico di linea con massa complessiva inferiore a 20 tonnellate, come specificato nell’ordinanza emessa in seguito all’incidente di mercoledì pomeriggio che ha compromesso la struttura dell’unico collegamento dell’Altolago tra il versante Comasco e quello Lecchese del Lario.

Allo stato attuale -come spiegato da Anas– il ponte non può sopportare i “normali carichi veicolari”. Per la riapertura completa alla viabilità sono necessarie nuove verifiche strutturali, e solo una volta avuti gli esiti verrà definito l’intervento di riqualificazione del ponte.

Guarda il video del servizio andato in onda giovedì 28 novembre 2024: Etg – Riaperto il ponte del Passo, senso unico alternato per le auto