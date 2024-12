Sulla Autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, le prossima settimana saranno adottati una serie di provvedimenti di chiusura.

Dalle 22 di lunedì 2 alle 5 di martedì 3 dicembre, e nello stesso orario tra mercoledì e giovedì e venerdì e sabato

-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate.

In considerazione delle suddette chiusure, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.

Per chi proviene dalla Tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9.

Dalle 22 di martedì 3 alle 5 di mercoledì 4 dicembre

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

Dalle 21 di giovedì 5 alle 5 di venerdì 6 dicembre

-sarà chiuso lo svincolo di Lago di Como, in uscita per chi proviene dalla Svizzera.

Dalle 22 di giovedì 5 alle 5 di venerdì 6 dicembre

-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero.

Lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Chiasso e Lainate.

Nelle due notti di sabato 7 e domenica 8 dicembre, dalle 22 alle 5

–sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.