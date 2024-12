Lutto per l’Aero Club Como. L’associazione ha annunciato la scomparsa, nella notte, di Giorgio Porta, che dello stesso Aero Club per due mandati è stato presidente, incarico che ha lasciato nel 2020, dopo essere stato eletto nel consiglio federale dell’Aero Club di Roma. “E’ stato una colonna della nostra organizzazione” è stato scritto nelle parole di ricordo.

Giorgio Porta, nato nel 1958, aveva conseguito la licenza di pilota nel 1976 e per decenni nell’Aero Club Como si è occupato di manutenzione e aeronavigabilità della flotta. Grande esperto della materia aeronautica, era specializzato nelle normative che riguardano gli idrovolanti, ha partecipato alla stesura di regolamenti del settore e ha offerto consulenze qualificate in Italia e nel resto del mondo, anche sul fronte della sicurezza. Di fatto era considerato tra gli addetti ai lavori dell’aviazione tra i più qualificati nel settore dei voli idro e a motore. Tra le varie abilitazioni, quella come operatore anti-incendio, di giudice di gara e direttore di manifestazioni aeree.