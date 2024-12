Un primato – certo non invidiabile – che il Como di mister Cesc Fabregas condivide con i tedeschi del Bochum e con i francesi del Montpellier. Sono infatti le uniche tre squadre dei cinque principali campionati europei (Inghilterra, Spagna, Germania, Francia e Italia) che hanno sempre subito almeno una rete in ogni incontro disputato. Ieri con il Monza, nella gara terminata 1-1 allo stadio Sinigaglia, a perforare la porta dei lariani è stato il biancorosso Gianluca Caprari, su calcio di rigore.

Magra consolazione, Bochum e Montpellier sono ultimi in classifica, mentre i lariani sono terzultimi, ma pur sempre in zona retrocessione. Il Como in questo momento ha 11 punti, davanti al Monza (10) e al prossimo avversario, il Venezia (9), che sabato sera è stato sconfitto a Bologna (con la panchina di Eusebio Di Francesco in bilico). Nella seconda parte della classifica sono peraltro arrivati i successi di altre squadre che in teoria dovrebbero lottare con i lariani per la salvezza. Il Parma ha superato per 3-1 la Lazio, il Genoa si è imposto per 2-0 in trasferta a Udine.

Da qui alla fine del girone d’andata mancano cinque giornate. Il Como deve affrontare in trasferta il Venezia (8 dicembre) e l’Inter (23 dicembre), e in casa la Roma (15 dicembre), il Lecce (30 dicembre) e il Milan (14 gennaio).