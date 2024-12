Dopo l’1-1 interno contro il Monza, che nell’ambiente ha lasciato amarezza per l’ennesima occasione persa, Mirwan Suwarso, presidente del Como, suona la carica, con un accorato messaggio sui social.

Ecco le sue parole.

Cari tifosi, giocatori e allenatori,

Grazie per il vostro impegno e supporto incrollabile oggi. Abbiamo vinto? No. Ma stiamo migliorando? Assolutamente sì. Oggi ho sentito qualcosa di straordinario nell’aria, qualcosa che va oltre i risultati. Ho sentito fiducia. Fiducia in ciò che stiamo costruendo, fiducia nel nostro futuro e fiducia l’uno nell’altro.

Non siamo solo una squadra; siamo un movimento. Cinque anni fa giocavamo a calcio dilettantistico. Oggi siamo fieri di essere in Serie A, il massimo livello del calcio italiano. Questo viaggio è già straordinario, ma siamo lontani dall’aver finito. Con ogni partita, ogni sfida e ogni momento di lotta, stiamo forgiando un futuro più luminoso. Il mondo potrebbe non vederci ancora come giganti, ma non sa di cosa siamo capaci.

Guardandovi oggi, ho visto qualcosa di speciale. Ho sentito fiducia. Ho sentito passione. L’ho vista in ogni contrasto, in ogni coro e in ogni momento di unità. Stiamo giocando un buon calcio—a volte, un calcio migliore rispetto a squadre che sono in Serie A da molto più tempo di noi. E questo è solo l’inizio.

Diventeremo più forti. Saliremo più in alto. Sfideremo ogni aspettativa. Vi prometto questo: sorprenderemo noi stessi e il mondo.

Quindi continuiamo a credere. Lottiamo con ogni grammo di forza, ogni goccia di sangue e ogni battito del nostro cuore. Insieme, scriveremo una storia che riecheggerà nella storia del calcio.

Forza Como!