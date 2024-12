Martedì prossimo alle 10, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, il ministro comasco Alessandra Locatelli riunirà l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. L’incontro si svolgerà nella sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Largo Chigi 19 a Roma e sarà l’occasione per ascoltare riflessioni e testimonianze da parte dei partecipanti in occasione della Giornata, a partire dai presidenti di Fish e Fand, Vincenzo Falabella e Nazaro Pagano. Parteciperà all’adunanza dell’Ond Don Francesco Scalzotto che presenterà il programma del Giubileo della Chiesa Cattolica dedicato alla disabilità, che si svolgerà ad aprile 2025.