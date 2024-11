Il progetto per il nuovo stadio Sinigaglia non è ancora stato depositato a Palazzo Cernezzi e potrebbe slittare al prossimo anno. Lo ha confermato in diretta su Etv il sindaco Alessandro Rapinese, che si è detto comunque fiducioso.

Il primo cittadino è tornato a parlare anche dei disagi subiti dai cittadini in occasione delle partite del Como in casa, quando parte della città risulta blindata. “Purtroppo non puoi avere tutto e non avere nessun disagio – ha detto Rapinese – Noi teniamo a quegli eventi, io personalmente ci vado molto volentieri così come altri 10mila cittadini. Ci vuole un po’ di pazienza per tutti. Una volta sarà la partita, una volta sarà il concerto. Domenica ci sarà un altro disagio, al quale non rinuncerei per nessuna ragione al mondo, che è la mezza maratona che parte da Villa Olmo e arriva a Laglio con ritorno. Dalle 8.15 alle 9.45 la via Per Cernobbio sarà chiusa, è stato tutto ben predisposto con le deviazioni. C’è un disagio? Me ne frego. La città deve vivere. Noi vogliamo una città seduttiva, attrattiva, di eventi, quindi qualche disguido c’è. Mi spiace. Questo è quello che vuole il sindaco di Como”.