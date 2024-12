Dalla mattina di martedì 3 dicembre è attesa l’apertura del nuovo ponte sopra alla ferrovia in zona Cantù-Asnago, per i veicoli che transitano in direzione Cantù. Sono in corso le ultime operazioni di asfaltatura e se tutto andrà per il meglio, fra due giorni il nuovo tracciato sarà percorribile, almeno in una corsia. I veicoli che invece provengono da Cantù e si muovono in direzione Cermenate per ora continueranno a passare sul vecchio ponte, che rimane attivo. La soluzione è stata stabilita dai tecnici della Provincia di Como.