Per ragioni di sicurezza niente più check in da remoto negli alloggi turistici, non soddisfa i requisiti di legge. Lo chiarisce una circolare del dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno inviata a tutte le prefetture alla luce dell’intensificarsi delle locazioni brevi e in vista dei numerosi eventi in programma a partire dal Giubileo che si aprirà a Roma la vigilia di Natale e dal 29 dicembre in tutte le cattedrali.

Stop al self check in

Le ormai ben note scatolette sono utilizzate come deposito per le chiavi delle stanze o degli appartamenti di vacanza. Di fatto, nella maggior parte dei casi, il turista dopo aver contattato la struttura invia i documenti, effettua il pagamento e poi vengono forniti i codici di sblocco della box e “liberate” le chiavi per potervi accedere. Nessun contatto di persona, tutto si può svolgere a distanza. Ma il self chek-in ora non potrà più essere effettuato. I titolari delle strutture sono tenuti a registrare per legge sul portale “Alloggiati” della questura gli ingressi ma può accadere, non accertando l’identità personalmente, di non fornire informazioni reali.



La circolare del Ministero chiarisce quindi che la mancata identificazione personale degli ospiti al momento dell’accesso non garantisce l’effettiva corrispondenza dei documenti. “Visto il momento storico delicato a livello internazionale che impone un elevato livello di allerta – si legge nella circolare – si conferma l’obbligo a carico dei gestori di strutture ricettive, di ogni genere e tipologia, di verificare di persona la corrispondenza tra documenti e persone alloggiate comunicandola alla questura”. Come precisato il provvedimento ingloba tutti gli alloggi turistici ma è plausibile che il suo impatto ricadrà maggiormente sugli appartamenti o le stanze di vacanza.

A Como le box, negli ultimi anni, si sono moltiplicate con l’aumento della richiesta di alloggi. Di recente sono finite anche al centro di un’operazione della polizia che ha portato all’arresto di un uomo perché le utilizzava per consegnare dosi di droga.