Un 21enne marocchino, già noto alla giustizia, irregolare in Italia e senza fissa dimora, è stato arrestato la notte scorsa dalla polizia, identificato mentre vagava a piedi nella zona di Monte Olimpino.

Secondo quanto ricostruito, una volante che stava pattugliando l’area intorno alle 2.30, ha notato il giovane e lo ha fermato per un controllo. L’uomo non aveva con sé documenti di identità validi, ma aveva un pass d’uscita dalla Svizzera. Portato in questura, dagli accertamenti sono emersi a carico del 21enne una serie di alias, una lista di precedenti per reati contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione e due condanne, una per furto ed una per droga. Su di lui pendeva inoltre un divieto di dimora nel comune di Bologna e un’espulsione dal territorio, con l’intimazione a non farvi rientro per almeno tre anni, pena l’arresto obbligatorio.

Il 21enne, dunque, che secondo quanto accertato aveva lasciato l’Italia per poi ritornarvi, è stato arrestato.