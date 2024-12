Furti nei negozi, allerta delle forze dell’ordine nel fine settimana e due interventi della polizia a Como. Un pakistano di 36 anni è stato arrestato per il tentato furto aggravato di una giacca in viale Giulio Cesare. Al supermercato in via Recchi, un 27enne marocchino è stato invece fermato dopo che aveva preso dagli scaffali generi alimentari per 12 euro. Portati in questura inoltre altri due marocchini, uno dei quali trovato in possesso di droga.

In via Recchi, al Carrefour aperto 24 ore su 24, gli agenti delle volanti sono arrivati sabato sera alle 22.30, dopo una chiamata al numero unico di emergenza 112 per la segnalazione di un furto. I poliziotti hanno preso in consegna e portato in questura un 27enne marocchino, con precedenti accuse e numerosi alias, irregolare e senza dimora.

Poche ore prima, la polizia era intervenuta all’Ovs di viale Giulio Cesare, dove aveva arrestato per tentato furto aggravato un 36enne pakistano, irregolare e senza dimora, accusato di aver cercato di uscire dal negozio con un giubbotto da 140 euro, indossato sotto il suo cappotto nel tentativo di sfuggire ai controlli. Scoperto dall’addetto alla sicurezza, il 36enne è stato fermato e poi portato in questura e arrestato dalla polizia.

Il controllo di un’auto sospetta ieri pomeriggio in via Paoli ha permesso inoltre a un’altra volante di identificare due marocchini, di 26 e 30 anni. Dall’ispezione gli agenti hanno rinvenuto nelle tasche del 26enne, quasi 7 grammi di hashish e mezzo grammo di cocaina. Portati entrambi in questura sono stati identificati e il 26enne sanzionato per il possesso della droga.

In tutti i casi, la posizione amministrativa degli stranieri fermati dalla polizia è al vaglio degli esperti dell’ufficio immigrazione per eventuali provvedimenti del questore di Como Marco Calì.