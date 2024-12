La Piccola Casa Federico Ozanam lancia la campagna per la ricerca di nuovi volontari.

L’Ozanam è parte della rete Vicini di Strada al fianco delle istituzioni e delle associazioni che da anni si spendono per i più deboli, quest’anno raddoppiando i posti letto (da 4 a 7) dedicati nei mesi invernali a chi senza un riparo rischierebbe di compromettere la propria salute se non la propria vita.

Per far fronte a questo impegno sociale Casa Ozanam lancia una campagna per la ricerca di nuovi volontari che, desiderino offrire il proprio tempo e le proprie capacità nei mesi invernali (dal 1 dicembre 2024 al 30 aprile 2025) per dare sostegno alle persone accolte, mettendo a disposizione anche soltanto una notte al mese al loro fianco.

Ai volontari che aderiranno, Ozanam destinerà una camera doppia con bagno interno, con impegno dalle 19,30 alle 7.00 e con cena offerta.

Per ricevere maggiori informazioni sulla campagna volontari scrivere a segreteria@ozanamcomo.it o consultare il sito di Casa Ozanam: ozanamcomo.org

La campagna è rivolta, inoltre, alla ricerca di nuovi volontari pronti a spendersi in più attività utili al buon funzionamento della Casa: cuochi o aspiranti cuochi che abbiano tempo e voglia di unirsi alle “domeniche in Ozanam” per preparare una cena diversa e un pò speciale per gli Ospiti, ma anche giovani motivati curiosi di conoscere e approcciare il terzo settore diventando attori di un cambiamento.

Casa Ozanam

Casa Ozanam da oltre 90 anni accoglie in via prevalente uomini senza fissa dimora, soli con difficoltà economiche, italiani e stranieri senza alcuna discriminazione. Offre una forma di accoglienza inclusiva, volta alla creazione di ambienti in cui poter instaurare legami interpersonali, sviluppare un senso di appartenenza e favorire una crescente autonomia. La casa promuove, inoltre, una cultura di solidarietà favorendo l’autodeterminazione degli ospiti, lo sviluppo della capacità di azione e la responsabilizzazione degli stessi.

La Casa attualmente è dotata di 38 posti letto in camere doppie, triple e quadruple, una Cappella in cui viene celebrata la Santa Messa ogni sabato sera, una cucina professionale ben attrezzata, un refettorio per gli ospiti interni della Casa, una lavanderia, un deposito bagagli, una sala ritrovo dotata di una piccola biblioteca e la sala televisione.

Dalla prima fase di sola ospitalità serale si è aggiunto, nel 2015, il progetto sperimentale Piccolo Tetto Ozanam, spazio diurno rivolto alle persone in situazione di precarietà e di difficoltà economica con disagio psicofisico, per le quali il percorso inclusivo e riabilitativo è spesso difficoltoso. A queste due prime fasi si è aggiunto, nel 2023, il terzo e ultimo step del percorso riabilitativo: Vitanova, progetto finalizzato alla realizzazione di appartamenti destinati all’housing sociale per accogliere persone senza dimora con l’obiettivo di far riacquisire loro le capacità di gestirsi autonomamente in una casa prima di trovare una soluzione abitativa completamente autonoma. Al momento sono quattro gli appartamenti pronti che accolgono dal 2023 in via Leoni, circa 10 suddivisi negli appartamenti con 3 e 2 posti letto.