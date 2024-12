L’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale di Como, Lecco e Varese ha approvato il bilancio 2025-2027. Si tratta di uno stanziamento di oltre 77milioni di euro per il 2025, in linea con quello per l’anno 2024, destinato al finanziamento dei servizi nelle tre province del bacino con una popolazione di quasi 2 milioni di abitanti e oltre 370 amministrazioni comunali.

Sono 16 i contratti di servizio TPL stradale, quello che riguarda i bus urbani ed extraurbani, regolati dal finanziamento approvato, oltre ad altri 7 relativi al sistema funiviario e funicolare del bacino. La cifra deliberata dall’assemblea degli Enti, oltre ai servizi programmati finanzierà anche altre attività fra cui il mantenimento della intensificazione dei servizi nel periodo estivo, data la vocazione turistica di alcuni territori sui laghi, una diversa offerta di servizi alle aree montane e pedemontane a domanda debole, con l’introduzione anche di servizi a chiamata e la disponibilità di auto in condivisione, e infine lo sviluppo di una APP a favore degli utenti per la consultazione degli orari di servizio e in futuro l’acquisto del titolo di viaggio.

“È per noi fondamentale sostenere gli interventi che mirano a migliorare non solo l’immagine ma anche la qualità e la quantità del servizio offerto ai cittadini, – dichiara l’assessore regionale ai Trasporti, Franco Lucente – anche per recuperare quella quota di utenza che abbiamo perso con il covid e che ancora non abbiamo recuperato del tutto. In questo modo, attraverso l’Agenzia abbiamo inteso fare arrivare un segnale forte a favore delle aziende e dei Comuni del bacino, per offrire un servizio sempre migliore all’utenza”.