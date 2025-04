Negozi di vicinato: il consigliere regionale comasco del Pd, Angelo Orsenigo, contro l’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi che, interrogato in merito qualche settimana fa dai dem, avrebbe risposto oggi spiegando come: “Per i 201 distretti del commercio lombardi non ci sono soldi per il 2025 e solo forse per il 2026”. “Quindi -commenta Orsenigo-, la Regione Lombardia lascia tranquillamente agonizzare e morire i piccoli negozi, che sono quelli più in sofferenza”.

Nell’occasione la Regione ha presentato i dati del bando, riferito al periodo 2022-2024, promosso con l’obiettivo di sostenere progetti di riqualificazione e innovazione dei Distretti del commercio attraverso un meccanismo di compartecipazione finanziaria con gli enti locali, grazie al quale sono stati approvati 151 progetti, per un importo di oltre 57 milioni di euro.

Il consigliere regionale comasco del Pd, Angelo Orsenigo

Negozi di vicinato, Orsenigo: “Le attività non possono aspettare”

Sarebbe al vaglio da parte dell’assessore Guidesi la possibilità di una nuova edizione del bando, ma per il 2026, e subordinata alla disponibilità di ulteriori risorse finanziarie. “Ma le attività commerciali non possono aspettare uno, due anni per sapere se vedranno arrivare qualche altra risorsa per promuoversi, per rilanciarsi, per stare in vita, magari. E intanto rischiando la chiusura definitiva” sottolinea Orsenigo che annuncia l’intenzione di voler insistere con la Regione perché qualcosa venga fatto al più presto.